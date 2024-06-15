Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что Верховной Раде Украины следует прислушаться к идеям об урегулировании конфликта, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава Госдумы обратил внимание, что «швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл», а сам Зеленский уже нелегитимен.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом: это нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также её демилитаризация и денацификация. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах. Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть закреплены международными договорами. Также должна быть предусмотрена и отмена санкций против России. В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т.д., теряют всякий смысл», – пояснил Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «переговоры можно вести только от имени граждан своей страны, но срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано». «Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины – это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», – отметил он.

«Чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться. Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде», – заявил Володин.

Москва, Елена Володина

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