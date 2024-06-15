В Москве из магазинов изымают продуты с подозрением на ботулизм

Московское управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Сотрудниками Роспотребнадзора предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц. Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», – уточнили в ведомстве.

По информации Департамента здравоохранения Москвы, массового отравления ботулизмом в столице нет. «Речь идет о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку», – пояснили санитарные врачи.

«Ситуация находится на контроле», – заверили в Роспотребнадзоре.

Сегодня телеграм-каналы сообщили о десяти случаях госпитализации москвичей с подозрением на ботулизм. Как уточняется, четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Для справки: пищевой ботулизм – тяжелая, потенциально смертельная, но при этом относительно редкая болезнь. Это интоксикация, вызванная, как правило, продуктами, не прошедшими надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. В резких случаях (5-10%) болезнь может заканчиваться смертью.

Москва, Елена Володина

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