Махинации при реабилитации участников СВО: ФАС выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении законодательства при поставках медицинских изделий для больниц, которые занимают реабилитацией участников специальной военной операции.

Как уточнило ведомство, первое дело возбуждено первое в отношении ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе – в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта.

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на поставку медизделий и расходных материалов для учреждений, занимающихся реабилитацией участников СВО. Торги проводились для нужд больниц Москвы и Московской области, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 города Москвы», – уточнила пресс-служба ФАС.

Как отмечается, в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Москва, Елена Володина

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