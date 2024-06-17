Тепло и грозы: когда ждать в Москве летнюю прохладу

В ближайшие дни в Москве сохранится дождливая жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, прохладнее станет во второй половине недели.

«Если в начале недели значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4°, то в четверг они приблизятся к норме, а затем будут отставать от неё на 1-2°», – уточнили синоптики.

По их словам, черноморский циклон, направляющийся на север к Санкт-Петербургу и Карелии, будет сопровождаться грозовыми дождями и выносом теплого воздуха. В его тылу потоки в средней тропосфере сменятся на северо-западные, и они будут приносит более прохладные воздушные массы из северной части Атлантики, что обусловит понижение показаний термометров.

С четверга, 20 июня, дневная температура воздуха будет подниматься только до 22 градусов.

Москва, Елена Володина

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