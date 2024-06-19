Новостройки в России подорожали за год на 15,2%

Стоимость новостроек на рынке жилья в России за год выросла в среднем на 15,2% – в среднем до 153 835 рублей за квадратный метр. Больше всего недвижимость выросла в цене в Москве, сообщили аналитики ЕРЗ.РФ со ссылкой на СберИндекс. В годовом сравнении рост составил 15,2%.

Квадратный метр на первичном рынке столицы подорожал за май 2024 года на +1,7% до 310 767 рублей. За год рост цены достиг +18,5%. Средняя цена «квадрата» первичного жилья в Санкт-Петербурге за месяц выросла на 0,7% и составляет теперь 215 560 рублей. При этом за год цена увеличилась на +6,8%.

В ТОП-10 регионов РФ по цене за квадратный метр на рынке «первички» после Москвы и Санкт-Петербурга расположились Сахалинская область – 183 769 рублей, Республика Саха (Якутия) – 181 407 рублей, Московская область – 177 817 рублей, Краснодарский край – 175 292 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 169 682 рублей, Приморский край – 167 676 рублей, Республика Татарстан – 161 278 рублей, Амурская область – 158 543 рублей.

Как следует из этой статистики, в Краснодарском крае квадратный метр за подорожал на 15,3%, в Свердловской области – почти как в Москве – на 18,2%.

Москва, Елена Володина

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