Завтра на Москву обрушатся мощные ливни с грозой и градом

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, завтра, 20 июня, ожидаются сильные ливни с грозой и градом и порывистым ветром до 20 метров секунду.

Ненастье прогнозируется в период с 3:00 до 22:00.

В МЧС рекомендуют во время ненастья соблюдать повышенную осторожность, в том числе при управлении автомобилем. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube