Всегда быть первым: Алгоритм преодоления проблем от Антона Ковалёва

В Белгороде давно приметили: если где-то на пустыре, или в лесу рядом с болотом и зарослями жуткими, или на самых неудобьях, где ещё нога человека, что называется, не ступала, вдруг появляется техника и что-то начинают делать, ищи там Антона Ковалёва. Примета верная, ибо у нас мало кто умеет из ничего на пустом месте сделать образцы успешного бизнеса в индустрии развлечений.

Достаточно сказать, что именно он с нуля начинал и ввел в эксплуатацию, как менеджер, ряд крупных проектов, в числе которых аквапарк «Лазурный», Парк динозавров, летний аквапарк, зоопарк и другие. Сейчас Антон Ковалёв генеральный директор белгородского Парка аттракционов «Калейдоскоп». Белгородские старожилы скажут, что было просто немыслимо затевать хоть что-нибудь там, где ни пройти, ни проехать, а залежи бесхозяйственности чуть не вековые. А теперь там не просто парк, а жемчужина, так сказать, по части организации досуга детей и взрослых. Как это всё удаётся Антону Ковалёву?

Да, он кандидат экономических наук, но разве у нас в округе мало кандидатов? Иной раз и плюнуть некуда – обязательно в кандидата попадёшь.

Да, он профессиональный тренер в области системного бизнеса и бережливого мышления, но тоже не ахти что, ибо коучей бродячих нынче, хоть пруд пруди.

Ещё о том скажем, что Антон Ковалёв – «Дракон-тренер», то есть учит других этому алгоритмическому языку. Ну и что? Да мало ли языков разных. Кстати, не пугайтесь, «Дракон» – Дружелюбный Русский Алгоритмический язык, Который Обеспечивает Наглядность. Хорошая штука, полезная в деле.

И всё же вопрос остаётся: успех – это сумма навыков или всё же способность в чём-то одном пробиваться сквозь толпу конкурентов к вершинам в любом деле?

Сила системы

Чтобы в полной мере оценить ответ на этот вопрос, порекомендую прочесть книгу Антона Ковалёва «Сила системы. Как построить бережливый бизнес». Мы с ним по названию даже слегка поспорили. Если бизнес не бережливый, а расточительный, то это никак не бизнес, ибо развал и крах неизбежен. Но раз так, тогда про что название книги?

Сразу вспоминается выражение из брежневской эпохи – «Экономика должна быть экономной». Сколько острот было по этому поводу отпущено в Леонида незабвенного Ильича, не счесть. Нам всем тогда казалось, что это тавтология, абсурд, тупизм, а на самом деле ничего подобного. Экономка – это система, форма, экономность – качество этой системы, её содержательная часть. И тогда всё становится на место: экономика на самом деле должна быть экономной, или, как об этом говорит Антон Ковалёв, бережливой.

А как же её такой сделать? Вот именно об этом в своей книге рассказывает подробно обладатель степени «Мастер делового администрирования» (MBA) РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Антон Ковалёв.

Почитайте, это реально интересно. Вы узнаете, что такое «цикл Деминга – Шухарта», как именно «Скелет Ишикавы» служит аналитике, что такое «методика SMART» и «Концепция Шесть сигм». Тут для ума много полезного и делу реальная помощь. А кроме того, написано довольно живо, вполне приличным литературным языком, что для книг подобного рода большая редкость.

Проблемы как стимул роста

В самом конце книги, если читать будете вдумчиво и не на бегу, вы вместе с автором придёте к главному выводу: в основе бережливого бизнеса лежит бережливое мышление, когда каждый настроен на перемены к лучшему, каждый занят самосовершенствованием, а все проблемы в таком бизнесе рассматриваются, как опыт и возможность для дальнейшего роста.

Интересная мысль и крайне актуальный подход именно для нашего региона, где сегодня, мягко говоря, у малого и среднего бизнеса очень много проблем. Как их решать, как дело построить, когда что ни день, то новая беда прилетает с той стороны?

Принято, вы знаете, решение о создании в Белгородской области т.н. «Свободной экономической зоны». Но «СЭЗ» – это не костыли, не подпорка, а подспорье, что не все пока правильно понимают. И как же это подспорье использовать в интересах своего дела? На эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы в книге Антона Ковалёва «Сила системы. Как построить бережливый бизнес».

Системный подход к организации любого дела и управлению производством – это сегодня не благое пожелание, а единственный способ выживания в сложнейших социально-экономических и политических условиях. Потому и в названии книги не просто про систему речь идёт, а про силу системы, про её способность адаптироваться в реальной обстановке и находить оптимальные решения.

Стратегия преодоления

Московский Дом Книги на новом Арбате – это как Третьяковка в живописи или Эрмитаж в музейном деле. Уровень, традиции, авторитет, который понимающие люди нынче берегут пуще глазу, ибо в современном мире нет ничего ценнее. Маску можно надеть любую, грима никто не жалеет, но авторитет – это то, что видно издали без рекламного макияжа.

Как немцы в своё время придумали сильный слоган: «Фольксваген – дас ист авто». Шикарно! Фольксваген – это машина, и ничего более добавлять не надо. А что тогда остальное? Про остальное сами думайте, но если хотите машину, то идите к нам.

Так скажем и про московский Дом Книги – это точно про книги, про настоящие, которые следует иметь и читать. Именно здесь, в Доме Книги на Новом Арбате, генеральный директор аттрапарка «Калейдоскоп» Антон Ковалёв 5 июня презентовал свою книгу «Сила системы. Как построить бережливый бизнес», которая, по сути, является пошаговой инструкцией о том, как мечту превратить в бизнес, а бизнес сделать успешным. По московским меркам и по нынешним временам зал был полон, ибо тема реально актуальная.

Антон Ковалёв. Фото: В. Бабин

Испытывает ли сегодня российский бизнес, особенно те его направления, которые зависят не только от покупательной способности людей, но ещё и от настроения, влияние санкций и общей обстановки в стране в связи с проведением СВО? Конечно, испытывает!

О том сказал президент России Владимир Путин на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме, о том каждый из нас сам слышит ежедневно в сводках Минобороны о положении дел в зоне СВО.

В целом по стране малый и средний бизнес испытывают сегодня большие трудности, а про приграничные регионы и говорить нечего. Где-то положение просто катастрофическое, ибо предприятия физически страдают от обстрелов, где-то близко к тому, ибо затраты на экспорт сырья растут, а доходы от реализации товаров и услуг падают.

И вот тут реально во весь рост перед каждым бизнесменом, каждым руководителем предприятия встаёт вопрос – что делать? Либо закрываться, поскольку обстановка к тому принуждает, либо криком кричать и просить помощи у власти?

Бережливое мышление

Антон Ковалёв в своей книге благодарит судьбу за всякого рода трудности, которые заставляют предпринимателя думать и находить решения, а всякий кризис называет источником новых знаний о том, как преодолевать любые кризисы. Интересный подход. И согласитесь, весьма актуально!

Будем прямо говорить, вряд ли у нас все предприниматели в малом и среднем бизнесе могут похвастаться тем, что используют системный подход в организации производства на всех участках и направлениях. Именно на всех! Как нельзя быть чуть-чуть беременной, так нельзя навести порядок в одном углу производства и махнуть рукой на всё остальное.

На том основана производственная практика кайдзен – японская система менеджмента, направленная на постоянные ежедневные улучшения на рабочем месте и в компаниях в целом. На всех участках и во всех звеньях производственной цепи! И это не просто технология улучшения производства, а философская система, целью которой является создание производства без потерь. Так не бывает, скажут некоторые, и ошибутся. Так не просто бывает – так должно быть там, где люди прежде думают, потом что-то делают, и когда делают, всё равно не прекращают думать о том, как сэкономить время и ресурсы и получить максимальную прибыль.

Антон Ковалёв совершенно справедливо пишет о том, что концепция бережливого мышления не слишком хорошо, мягко говоря, приживается на многих российских предприятиях. Только потому себестоимость российской продукции заметно выше, чем аналогичная зарубежная. И что делают топ-менеджеры таких предприятий? Здесь будет уместна прямая цитата из книги «Сила системы. Как построить бережливый бизнес»:

«Вместо того чтобы оптимизировать бизнес-процессы, многие наши компании идут по пути сокращения операционных расходов за счет сокращения персонала. Как следствие – на сотрудников ложится дополнительный объем работы при сохранении прежнего уровня заработной платы, а это даже в недалекой перспективе приводит к снижению качества продукции».

Оптимальный бизнес – не просто, но возможно

Как же следует оптимизировать бизнес-процессы? Очень просто! Но мы бы сейчас не хотели лишать вас удовольствия самим узнать о том, прочитав обсуждаемую книгу кандидата экономических наук, ведущего топ-менеджера Белгородской области Антона Ковалёва.

Кстати, мы от души поздравляем англоязычную публику – книга «Сила системы. Как построить бережливый бизнес» переведена на английский язык и скоро появится в продаже в английском варианте на всех зарубежных книжных площадках.

Белгород – Москва, Владимир Бабин

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