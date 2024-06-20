Ливневый шторм в Москве: один человек погиб, девять – получили травмы

В Москве в результате дождевого урагана с порывами ветра до 22 метров в секунду пострадали порядка 9 человек, один из жителей столицы погиб. В мегаполисе повалены десятки деревьев, повреждены несколько автомобилей.

По данным оперативных служб, упавшее из-за сильного ветра дерево придавило насмерть прохожего. Инцидент произошел на Ивановской улице в районе дома номер 3 у парка «Дубки». Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб, передает ТАСС.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что двое человек получили травмы на Енисейской улице, где сильным порывом ветра сорвало металлический лист, который попал в вагон трамвая. Пассажирам оказана помощь на месте.

По данным источников РИА «Новости», на 14:30 мск в общей сложности пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин.

Москва, Елена Володина

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