Ураган сорвал график движения подмосковных электричек

Ураган в московском регионе привел к сбою в графике движения пригородных поездов. Одно из ЧП произошло на перегоне Зеленый Бор – Болшево Ярославского направления, где на контактную сеть из-за сильного ветра упало дерево.

Также из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции «Шарапова Охота».

Согласно последним данным МЖД, движение поездов на перегоне Зеленый Бор – Болшево Ярославского направления восстановлено.

Москва, Елена Володина

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