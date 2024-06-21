Залужный или Зеленский? Возможен альтернативный вариант

Президентом Украины может стать неизвестный пока кандидат, хотя продвигаемый США экс-командующий ВСУ Валерий Залужный имеет больше авторитета, чем нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, экс-президент Украины Виктор Янукович политического будущего не имеет.

«Зеленский для американцев почти отработанный материал и держат они его исключительно для того, чтобы выждать время до завершения президентских выборов в США. Просто сейчас нельзя никаких резких движений сделать – непонятно, чем может закончиться для Украины такое смещение Зеленского. Но Зеленский движется по дороге и назад пути уже нет – он упрётся в стену, у которой он, условно говоря, завершит свое политическое существование как лидер. Он нелегитимен. Американцев это устраивает. Потому что всегда в нужный момент можно сказать: мы хорошо к тебе относились, но, к сожалению, твои полномочия закончились, вечно тебя поддерживать невозможно», – пояснил Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание на информацию Службы внешней разведки РФ, что США готовят нынешнего посла Украины в Великобритании Залужного на смену Зеленскому. «Да, Залужный пользуется бОльшим авторитетом, чем Зеленский. Это генерал, имеющий опыт и боевых действий. Но я не уверен, что это может произойти. Как правило, в таких случаях может появиться другая кандидатура – третья, которую мы пока даже не предполагаем», – отметил он.

При этом Джабаров не считает, что сейчас идет подготовка по выдвижению на пост президента Украины бывшего лидера страны Януковича. «Вместо того, чтобы поехать в Харьков (в 2014 году), где собирался сход народа, который хотел противостоять хунте, захватившей власть в Киеве, вместо этого он поехал в Крым, из Крыма переехал в РФ и оставался в России. Вот тогда наш президент (Владимир Путин) сказал, что политического будущего у него (Януковича) больше не будет. Раз он покинул таким образом страну, добровольно сложив с себя полномочия, политическое будущее вряд ли у него будет, и вряд ли народ Украины ему это простит», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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