Путин заявил о готовности обсуждать международную безопасность с НАТО

Россия готова обсуждать создание равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми, в том числе, со странами Евросоюза и НАТО, когда они будут к этому готовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

«Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое многополярное мироустройство», – подчеркнул глава государства.

При этом Путин подчеркнул свое видение относительно «создания равной и неделимой безопасности в Евразии». «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе. Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», – заключил президент РФ.

Москва, Мария Соколова

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