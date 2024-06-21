Синоптики уточнили, когда Москве снова дождь

В ближайшие дни в московский регион вернется дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут близки к норме, но ночами будет прохладно.

Синоптики отмечают, что в субботу, 22 июня, преимущественно без осадков. Ночью, максимум, до 13-14°, днем – до 23-24°.

Днем в воскресенье, 23 июня, местами вновь ожидаются дожди и грозы при температуре воздуха в Москве 21...23°, по области 19...24°.

Небольшие осадки возможны и в начале следующей недели на том же температурном фоне.

Москва, Елена Володина

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