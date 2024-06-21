Это будет предательство: итоги опроса о поездке российских спортсменов на парижскую Олимпиаду-2024

Российским спортсменам не следует принимать участие в летней Олимпиаде в Париже, иначе это будет предательство, считает подавляющее большинство участников опроса (76,62%), проведенного на сайте РИА «Новый День».

Только 13,18% респондентов полагают, что участие в этих Играх, где для россиян введено множество политических ограничений, необходимо для защиты чести страны. Еще 5,48% опрошенных считают, что российские атлеты скорее должны поехать на Олимпиаду, поскольку это главная цель любого спортсмена.

В то же время 3,73% читателей РИА «Новый День» выразили сомнение, что участие будет оправданным – враги наверняка засудят и «подставят» спортсменов из РФ.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 7 мая по 20 июня 2024 года. В голосовании приняли участие 1313 респондентов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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