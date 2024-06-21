Интерпол пытается исключить Россию

Россию пытаются исключить из Интерпола на фоне контрпродуктивной политизации международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во время встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном в Москве.

«Твердая позиция российской стороны, что политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере – она крайне контрпродуктивна. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола: попытки исключить РФ из рамок международного полицейского сотрудничества, различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение наших запросов, приостановление участия нашей страны в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», – отметил Колокольцев.

Как подчеркнул глава МВД России, эти ограничения выгодны членам международных транснациональных преступных группировок, тем, кто занимается незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. «Никогда еще российская сторона не была замечена в каких-то неблаговидных целях при сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами в рамках Интерпола», – подчеркнул он.

Москва, Елена Володина

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