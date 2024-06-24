Синоптики прогнозируют Москве повышение дневной температуры воздуха

В ближайшие дни в Москве ожидается повышение дневной температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, прогревание постепенно дойдет до 19…24°, а к выходным станет на 3-4° теплее.

Во вторник, 25 июня, ночью будет прохладно. В Москве 9...11°, по области 6...11°. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. В столице и Подмосковье – до 24°.

В среду, 26 июня, местами вероятен небольшой дождь. Ночью до 13-14°. Днем – до 24°, но при этом местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В четверг, 27 июня, преимущественно без осадков. Ночью до 13°, днем – до 24°. В светлое время суток также местами возможны порывы ветра до 15 м/с.

В пятницу, 28 июня, преимущественно без осадков. Ночью 10...15°, днем 23...28°. В субботу, 29 июня, без осадков, ночью 10...15°, днем 22...27°.

Москва, Елена Володина

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