«Естественно, мы его исключили»: Миронов анонсировал «чистку» в «Справедливой России»

Партия «Справедливая России – За правду» проведет чистку своих рядов после вчерашнего теракта в Дагестане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов. По его словам, внутри партии будет проведен серьезный анализ с последствиями.

Говоря о теракте в Дагестане, политик подчеркнул, что партии предстоит «большая чистка». «Среди террористов оказался член нашей партии, который до 2021 года возглавлял местное отделение, сволочь последний. Естественно, мы его исключили. У меня два простых вопроса. А ничего, что руководитель одного из районов «единоросс», у которого два сына и племянник в террористах? Тишина! А вот то, что «Справедливая Россия» такая противная, плохая – везде», – подчеркнул он.

«Удары американскими ракетами по пляжу – это преступление против человечности. Это фашизм. То, что киевская клика – фашисты, сволочи последние – мы все с вами знаем. Но давайте назовем вещи своими именами – а господин [президент США Джо] Байден не такого же поля ягода? Это по его приказу поставляется оружие. Это их специалисты наводят эти ракеты. Они должны понимать, если сегодня акты возмездия и удары наших ракет находятся на территории Украины… я не исключаю, что, рано или поздно, будут и американские цели, если они продолжат такую же линию», – сказал Миронов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Иногда не надо таких друзей, которые хуже врагов. Мы проанализировали, откуда идут эти все посылы… И в ближайшее время будем очищать нашу партию от тех, кто смеет поливать нашу партию грязью. Мы это в ближайшее время сделаем», – заключил Миронов.

Ранее Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы. «Реакция государства должна быть только одна: для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких – увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим», – заявил Миронов.

Накануне в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Среди погибших – полицейские и четверо гражданских, в том числе, православный священник. Пятеро боевиков были уничтожены. Среди них Али Закаригаев, который с 2021 года являлся членом партии «эсеров». Были ликвидированы также двое боевиков – сыновей секретаря дагестанского отделения «Единой России», главы Сергалинского района Магомеда Омарова, которого также исключили из партии. По данным СМИ, Омаров давно был в разработке силовиков из-за хищения бюджетных денег и афер с госсобственностью.

Москва, Мария Соколова

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