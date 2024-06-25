Предвыборная манипуляция: администрация Байдена использует Ассанжа

Вашингтон может использовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в антироссийской пропаганде, что могло быть частью его сделки с правосудием. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный российский адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский. По его оценке, американская администрация действующего главы США Джо Байдена, прежде всего, Демократическая партия актом освобождения журналиста повышает свой политический рейтинг перед президентскими выборами.

«Хоть я не знаком с Ассанжем, считаю его другом, товарищем по борьбе, братом по оружию. Очень рад, что совершенно бессмысленное его заключение по ложным обвинениям закончилось. При этом мы видим, что Ассанж вышел в результате сделки с правосудием и ему пришлось признать часть обвинений за действия, которые он не совершал. А тем, кто упрекает Ассанжа, советую посидеть в тюрьме хотя бы недельку, а потом уже упрекать его», – отметил Аграновский.

Юрист полагает, что возврата Ассанжа под стражу больше не будет. «Властям США, прежде всего, демократической администрации конечно же перед выборами не нужен Ассанж в тюрьме, а уж тем более какой-то процесс или как раньше в советское время говорили, судилище над Ассанжем. Здесь у администрации США, у демократов, есть возможность заработать политический капитал, так как, прежде всего, избиратели, для которых Ассанж важен, они голосуют за демократическую партию, либо не определившиеся. Таким образом, это довольно серьезный предвыборный ход. Это их право. В конце концов, сделано доброе дело, а чем они руководствовались, это уже второй вопрос», – пояснил он.

«Но мы не знаем, как работали с Ассанжем, какие сделки в конечном итоге он заключил. Больше всего опасаюсь, что этот символ свободы слова, этого замечательного человека могут использовать каким-то образом в антироссийской пропаганде. Например, распространять от его имени какие-то фейковые, ложные заявления. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Ассанж – это опытный боец. Ни за что другое я не опасаюсь, думаю, все остальное будет нормально. Надеюсь, что Ассанж избежит этой опасности», – добавил адвокат.

«Может быть, даже он когда-то приедет в Россию. Думаю, мы будем рады его видеть. В конечном итоге, ему надо было выбрать вместо посольства Эквадора посольство России и тогда он также как Сноуден получил давно уже российское гражданство. Но что сделано, то сделано. В любом случае, очень рад, что человек этот, наш товарищ, этот символ сопротивления наконец-то на свободе», – заключил Аграновский.

Накануне окружной суд на Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории США, сообщил, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американским правосудием. Сегодня стало известно о заключении Ассанжем предварительной сделки с прокуратурой США и его освобождении из британской тюрьмы под залог.

Ассанж находился в британской тюрьме Белмарш с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. США более пяти лет добивались от Великобритании экстрадиции основателя WikiLeaks за крупнейший в американской истории случай раскрытия секретной информации.

Москва, Мария Соколова

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