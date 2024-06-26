В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается кратковременный дождь и усиление ветра, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям столицы соблюдать осторожность по время ненастья. В МЧС советуют сохранять бдительность при управлении автомобилем, пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Москва, Елена Володина
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