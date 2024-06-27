Москвичей предупредили о сильной трехдневной жаре

В ближайшие дни в московском регионе установится сильная жара. Как предупредили в столичном главке МЧС, в дневные часы 28, 29 и 30 июня ожидается до 30…32 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки в ближайшие дни не ожидаются. Кратковременный дождь возможен только в воскресенье, 30 июня.

Во время жары спасатели рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Москва, Елена Володина

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