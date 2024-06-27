ЧП на МЦД: на ходу расцепились вагоны электрички «Иволга»

Сегодня на железнодорожной станции «Кратово» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) расцепились вагоны электропоезда «Иволга».
«Сегодня в 13:33 при отправлении с платформы Кратово Казанского направления МЖД произошёл саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО «РЖД», – уточнили в пресс-службе МЖД.
В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиры были высажены из вагонов.
В МЖД уточнили, в 15:43 железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд. В настоящее время движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме.
Москва, Елена Володина
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