Бывший лидер ополченцев Донбасса, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков этапирован в колонию. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская.

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет», – говорится в телеграм-канале супруги Стрелкова.

Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Вину Стрелков не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.

Напомним, Стрелков в 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Москва, Елена Володина

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