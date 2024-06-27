Бывший лидер ополченцев Донбасса, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков этапирован в колонию. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская.
«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет», – говорится в телеграм-канале супруги Стрелкова.
Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Вину Стрелков не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.
Напомним, Стрелков в 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.
В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.
Москва, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»