«Прощупывают почву…» В Совете Федерации оценили попытки Пентагона выйти на разговор с Москвой

Отсутствие контактов на высоком уровне между двумя ядерными супердержавами – США и России – очень опасно и может привести к непредсказуемому развитию событий. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя информацию о телефонном разговоре министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина. По оценке сенатора, Вашингтон прощупывает почву для мирных переговоров, понимая, что вести их придется на условиях Москвы.

Джабаров назвал «позитивным моментом», что разговор состоялся по инициативе американской стороны, которая подчеркнула важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося украинского конфликта. «Американцы внимательно следят за Россией, за нашими военными, за нашими политическими контактами, за визитами нашего президента, с кем он контактирует, о чем идет речь на этих переговорах. И самое главное, в нашей прессе очень сильно усилились разговоры о том, что разведывательные беспилотники, над Черным морем висящие часами, – они, по сути, наводят американские ракеты на Крым и другие объекты на российской территории. И многие эксперты говорят, что эти беспилотники должны сбиваться. Видимо, американцы это почувствовали», – пояснил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Недавний полет беспилотника происходил под охраной двух американских истребителей, которые шли так близко к нему, чтобы на радарах они выглядели единым объектом. Но у них всё-таки это не получилось, и было понятно, что там три объекта – один беспилотник и два истребителя. Наша реакция была естественная. Мы тоже готовы поднимать истребители. А это очень опасно. Если две ядерные державы перестанут контактировать на высоком уровне, это может привести к непредсказуемому развитию событий, что очень опасно, потому что малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям как с одной, так и с другой стороны. И американцы, думаю, этого опасаются реально, потому что в прямой конфликт с Россией им вступать не хочется», – подчеркнул сенатор.

По мнению сенатора, США таким образом «прощупывают ситуацию, насколько Россия настроена на какие-то переговоры». «Начали они с министра обороны. Скорее всего, это больше касалось, конечно, военной операции на Украине, нежели политических моментов. Но я думаю, что это только начало. Дело в том, что по политической линии там не с кем беседовать. [Энтони] Блинкен абсолютно деморализован как глава внешнеполитического департамента (США). Он не пользуется никаким уважением, и с ним садиться за стол не хотят даже многие союзники Америки – не то, что мы. А Остин зарекомендовал себя достаточно сдержанным, здравомыслящим политиком. Может быть, на самом деле какие-то подвижки будут… Посмотрим, всё решится, думаю, в ближайшие недели или месяцы», – отметил он.

При этом Джабаров допустил, что в США пришло понимание того, что мирные переговоры могут быть только на условиях России. «На Западе понимают, чем это грозит, когда голодная Украина начнет устанавливать свои порядки бандитского плана. Поэтому они будут использовать Украину, подпитывать ровно до того момента, пока она будет воевать с Россией. Как только она капитулирует, им она будет уже не нужна», – констатировал он.

«Самое главное то, что останется от Украины – это будет такой обрубок… И думаю, они (на Западе) понимают, что либо надо его поднимать, вкладывать огромные средства с непонятным результатом, либо надо допускать мирные переговоры между Россией и Украиной, но на тех условиях, скорее всего, они это тоже понимают, которые предложил президент России Владимир Путин», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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