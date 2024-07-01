Родине оказался не нужен: наследие русского философа Зиновьева уедет в Ирак

Наследие самого известного русского философа конца 20-го века Александра Зиновьева может получить «вторую родину» в Ираке на фоне отсутствия заинтересованности в его сохранении в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент Биографического института, основатель музея и общественного центра философа Ольга Зиновьева.

«Мы создали идею «Зинотеки» – большого мультимедийного музея, который был вписан в программу празднования 100-летия Александра Александровича, – указ, который был подписан нашим президентом. Поддержку от президента я получала всё время, я слышала эту поддержку, чувствовала его плечо, отдельные фразы, высказывания, ну и коронным было, конечно, его цитирование на Валдайском форуме за несколько дней до дня рождения Сан Саныча цитаты из короткого нашего «Дацзыбао» – это маленькая книга с яркими высказываниями Зиновьева. Это был знак», – отметила Зиновьева.

При этом хранитель наследия философа подчеркнула, что в итоге тему «Зинотеки» отодвинули. «Когда мы возвращались на Родину, ко мне обращались разные европейские музеи с просьбой, чтобы я продала феноменальную коллекцию картин автора Зиновьева, как и его научное и творческое наследие… Я отказалась от этого, сказала, что наш народ должен стать обладателем этой ценности. Это был наш вклад в восстановление справедливости, культурного кода моей страны после всей вакханалии с перестройкой. Все это услышали, но не приняли никаких мер», – подчеркнула она.

«Ко мне обратилось правительство, верховный духовный лидер Ирака, президент страны с очень серьезным предложением создать культурную компанию номер один со светлым будущим – наука для человечества «Александр и Ольга Зиновьевы». Главная идея этого проекта было строительство «Зинотеки». В августе этого года мы вылетаем в Ирак, нас сопровождают официальные лица. Мы открываем там большую пресс-конференцию, подписываем коммюнике о передаче всей коллекции, которой владею я на сегодняшний день, о передаче творческого и научного наследия Александра Зиновьева республике Ирак», – сообщила Зиновьева.

По ее словам, сохранение всей коллекции в одном месте является волей философа. «Я поставила (в известность) руководство соответствующих ведомств о том, что произойдет, а мне предложили как-то по музеям разослать все книги, мысли Зиновьева, все картины. Я отказываюсь от этого всего. Зиновьев цельный во всех своих установках, принципиальном его поведении, во всей его верности нашей стране. Но коль скоро наша страна сейчас не в состоянии это сделать, мы это передаем Ираку, который восстанавливается после чудовищной американской инвазии, борется за вхождение в цивилизацию. Для нас самое главное – это сохранение цивилизации, спасения ее от страшного поворота в мрак и вихрь», – сказала Зиновьева.

Ранее сегодня вице-президент Биографического института философа Алексей Блинов заявил, что в России «продолжается либеральная вендетта против Зиновьева и его наследия».

Москва, Мария Соколова

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