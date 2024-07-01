«Снижения цен не будет»: эксперт ДОМ.РФ прогнозирует дальнейшее подорожание жилья

В России после завершения программы льготной ипотеки снижения цен на жилье не будет, хотя подорожание не превысит уровень инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его оценке, можно ожидать постепенное выравнивание стоимости квартир на первичном и вторичном рынке.

«По мере её (льготной ипотеки) завершения квартиры на первичном рынке, на вторичном сначала выровняются. Потом, если говорить о квартирах одинакового класса и в одинаковых домах, наверное, вторичный рынок станет несколько дороже. Как это было много лет у нас», – пояснил Гольдберг, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

При этом эксперт уверен, что «никакого снижения цен не будет». «Если проанализировать даже периоды кризисные 2008-2010 годов, 2015 года, то номинального снижения цен практически не было. Если было, то несколько процентов. За 30 лет истории страны цены на жилье никогда не падали. Единственное, что произойдет, – они будут расти в ближайшее время, я уверен, в среднем медленнее инфляции, и таким образом будут снижаться в реальном выражении. То есть большого потенциала для повышения цен выше, чем 5-7% в год, в которых Центробанк прогнозирует инфляцию, возможно, чуть больше будет инфляция, но больше этого порога, думаю, застройщики цены повышать не смогут», – прогнозирует он.

«Но и снижать (цены) нет не только возможности, но и стимула у застройщиков. Если посмотреть продажи жилья за последние три года с точки зрения проектного финансирования, на момент ввода дома в эксплуатацию должно быть продано 70% квартир. Сейчас дома вводятся по 80-85% распроданности, по 2024 года – уже распроданы практически на 70%. То есть застройщикам просто не нужно снижать цены, они могут подождать, сдвинуть продажи вправо и модель проектного финансирования в принципе схлопнется. Распроданность 2025 года уже 35% – это тоже несколько выше, чем описывается бизнес-планами. Наибольшая распространенность бизнес-моделей сейчас будет просто сдвигать продажи вправо. Если будут скидки, то какие-то адресные, по каким-то отдельным проектам, возможно, в каких-то регионах отдельных», – отметил Гольдберг.

Москва, Мария Соколова

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