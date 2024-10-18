В УПН объяснили, как избыток недвижимости влияет на цены

Спрос на жилье у россиян существенно просел после того, как отменили программы льготной ипотеки, а некоторые банки на фоне сокращения лимитов подняли первоначальный взнос до 50,1%. Однако в Екатеринбурге объем возводимого жилья только растет. Именно строительство ЖК создает условия, которые не позволяют ценам расти. Об этом рассказал «Новому Дню» глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«Роста цен как такового мы не наблюдаем. Скорее, можно говорить о ценовой стабилизации. Из-за отмены льготных программ спрос на недвижимость существенно просел, а предложение все равно растет. С позиции покупателя, это как раз гарантия того, что ценовой диапазон будет оставаться в разумных рамках», – отметил эксперт.

Ранее «Новый День» писал, что аналитический центр ДОМ.РФ спрогнозировал устойчивость цен на недвижимость после завершения программы льготной ипотеки. Эксперты предсказали постепенное выравнивание стоимости квартир на первичном и вторичном рынках.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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