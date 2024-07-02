Иноагент Невзоров* и его супруга признаны экстремистским объединением

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал иноагента Александра Невзорова* и его супругу экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга <...> удовлетворить, запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров* Александр Глебович, 03.08.1958, Невзорова* Лидия Алексеевна, 29.03.1973, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», – сказала судья Ирина Николаева, слова которой приводит ТАСС.

Вместе с тем, согласно решению суда, в доход государства обращено имущество супругов Невзоровых* как используемое ими в целях экстремизма. Речь идет о трех земельных участках площадью 1 180, 1 198 и 1 241 кв. м в поселке Лисий Нос (Приморский район Санкт-Петербурга), здании и жилом доме в том же поселке, 25% уставного капитала ООО «Питер-техпроект – новые ресурсы», а также автомобиле Hyundai Equus Centennial 2016 года выпуска.

В 2023 году Невзоров* заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ.

* внесены в реестр иностранных агентов

Санкт-Петербург, Елена Володина

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