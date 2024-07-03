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Среда, 3 июля 2024, 12:21 мск

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Москвичей предупредили об усилении ветра

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются в столице с 12 часов до 21 часа 3 июля», – уточнили в МЧС.

Стоит отметить, что сегодня в Москве ожидается сильная жара с температурой выше 30 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, зной начнет спадать в конце недели. При этом в пятницу, 5 июля, возможен мощный ураган с порывистым ветром, грозой и градом.

Москва, Елена Володина

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