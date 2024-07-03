«Рецепты из 1990-х…» В КПРФ заявили о провокациях на выборах губернатора Петербурга

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к руководству Санкт-Петербурга с требованием прекратить провокационную кампанию против компартии. По его словам, политические оппоненты используют методы из «лихих» 1990-х годов.

«Хотел бы через вас (СМИ) обратиться к руководству Ленинграда. Там ваш политический блок ведет провокационную политику против нашей команды. Откуда вы достали эти рецепты из 90-х, не знаю, но это совершенно недопустимо. Надеюсь, вы там поправите ситуацию. В противном случае, мы вынуждены будем прибегнуть к расследованию», – заявил Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Считаю, что честные достойные выборы – это будет главный ответ тем, кто сегодня объявил нам войну. Выборы помогут нам сплотить нацию и повернуться к идеалам дружбы, справедливости и созидания», – заключил Зюганов.

Напомним, в этом году единый день голосования намечен на 8 сентября. В общей сложности, пройдет порядка 3,5 тысяч избирательных кампаний разных уровней в 82 субъектах РФ. В их числе, выборы депутатов заксобраний в 13 регионах, а также довыборы трех депутатов в Госдуму. В Санкт-Петербурге и еще в 24 субъектах пройдет голосование за руководителей регионов.

Москва, Мария Соколова

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