Юбилейный саммит НАТО обречен на провал

Предстоящий 9-11 июля саммит НАТО имеет все шансы на провал на фоне «забалтывания» поддержки киевского режима. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, решение стран Североатлантического альянса о помощи киевскому режиму размыто и может испариться по мере отступления украинских вооруженных сил.

«Предрекаю определенный провал этого саммита НАТО. Саммит должен вести, конечно, [президент США Джо] Байден. Способен ли он его вести, поверят ли ему союзники, впечатлит ли он их? Это большой вопрос», – отметил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание на приглашение на этот саммит огромного количества стран, которые не являются членами НАТО, в том числе, из числа бывших советских республик. «Цель одна – опять вывести их из-под российского влияния, как они говорят, и настроить против России. Мы это прекрасно понимаем. Они будут стоять в предбаннике, когда хозяин соизволит их пригласить, послушают что они скажут на каких-то мероприятиях, но никаких серьезных решений принять не смогут», – отметил он.

«Что касается идеи создать какую-то новую схему оказания помощи Украине, не очень понимаю, о чем идет речь. Мне кажется это просто (попытка) заговорить, заболтать ситуацию. То есть – они будут поставлять оружие, что-то ещё в обмен на то, что, рано или поздно, Украина станет членом НАТО. При таком подходе Украина никогда не станет членом НАТО, потому что Украина воюет. В НАТО не принимают страны, которые ведут вооруженный конфликт. А с другой стороны, в НАТО хотят, чтобы они продолжали воевать… Но, рано или поздно, даже поставки оружия станут под вопрос. Вот [кандидат в президенты США Дональд] Трамп заявил, что он не будет поставлять оружие Украине. Думаю, и другие одумаются после французских, британских выборов. В пропасть эти деньги… Они же их стали оформлять как кредиты. А кто их будет оплачивать? Уверен, что ни глава Украины, ни его сподвижники даже не думают о том, что долги когда-то надо будет отдавать. Они просто сбегут и повесят долги на тех, кто останется жить на Украине. Поэтому я очень скептически отношусь к этому саммиту», – подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров с большим сомнением относится к возможности выделения киевскому режиму помощи в $43 млрд, которые недавно согласовали в ЕС. «А потянет ли Европа реально такой объем инвестиций в оборонно-промышленную сферу Украины? Честно говоря, сомневаюсь. Потому что Европа сама стала «прихрамывать» – имею в виду экономику. Энергоносителей своих нет, закупки из России пытаются восстановить через сжиженный газ и так далее, но это не те объемы, а самое главное, повысилась цена существенно. Они за счет чего будут отдавать Украине такие деньги?» – уточнил он.

«Не думаю, что Европа с радостью будет помогать. Они будут смотреть на развитие событий. Если ВСУ будут отступать и показывать слабость, конечно, желание помогать будет истекать прямо пропорционально. Поэтому всё будет зависеть от того, как будет проходить СВО. Если мы нанесем существенный и чувствительный удар ВСУ, думаю, желание помогать испарится. Там всё размыто, даже непонятно, будут ли выделять, из каких источников. Если американцы не будут выделять, они очень быстро эту идею загубят», – заключил Джабаров.

Напомним, 37-й саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Его проведение связано с 75-й годовщиной образования альянса. Североатлантический договор был подписан в столице США 4 апреля 1949 года.

Москва, Мария Соколова

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