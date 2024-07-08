«Нестабильность и даже хаос»: итогом парламентских выборов во Франции стало ослабление позиций Макрона

Итогом прошедших во Франции досрочных парламентских выборов может стать политическая нестабильность и даже хаос внутри страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его оценке, президент Франции Эмануэль Макрон развалил свою же коалицию, что очень осложнит последние три года его руководства республикой.

«В истории Пятой республики это уникальные выборы… Все французские политологи были шокированы результатами по окончании второго тура голосования. Альянс «макронистов»-центристов с крайне левыми, противоестественный альянс, единственная скрепа которого заключалась в том, чтобы не пропустить к власти Национальное объединение, оказался удачным», – констатировал Федоров.

При этом эксперт не поддерживает мнение ряда СМИ, что набравшее в первом туре 33% голосов Национальное объединение во главе с Жорданом Барделла проиграло. «Это не совсем так. Просто ожидания завышенные – уже примеривали на Барделла костюм премьер-министра. Вот этого не получилось. На самом деле Национальное объединение значительно увеличило свое представительство в нижней палате – в 2017 году было 8 депутатов, в 2022-м – 88, сейчас будет 143. Поэтому говорить о проигрыше не совсем правильно», – пояснил он.

Как полагает Федоров, хотя сформированной коалиции удалось оттянуть голоса у крайне правых, тем не менее проблемы Макрона они не решили. «Задумки Макрона были, судя по всему, чтобы создать устойчивое большинство за счет части правых и части левых и таким образом сделать работоспособным Национальное собрание. Этого не получилось, потому что представительство «макронистов» похудело по количеству мест чуть ли не на сто человек – было 250, стало 163, и поэтому основная задача не решена. Ни одна из коалиций и партий не может самостоятельно сформировать правительство. Отсюда задача – как создать правящую коалицию, которая бы устраивала нынешний избранный состав Национального собрания? Задача крайне сложная, потому что силы прямо противоположные в политическом плане, которые зачастую ненавидят друг друга», – уточнил эксперт.

«Создать абсолютное большинство для формирования правительства – эта задача представляется пока малодостижимой, что позволяет говорить о том, что Францию может ожидать политическая неустойчивость, а то и хаос», – считает Федоров.

При этом политолог допустил, что во Франции вновь пройдут парламентские выборы через год, как это допускает избирательное право. «Как будет разрешаться эта задача, пока никто не может предсказать. Вполне возможно, что все сведется к формированию какого-то технического правительства а-ля Драги в Италии, который в течении года, необходимого для назначения новых выборов, будет находиться в должности премьер-министра. Этот вариант нельзя исключать», – отметил он.

Федоров подчеркнул, что главным итогом выборов стало ослабление президента Франции. «Неожиданное решение о роспуске парламента породило размежевание в стане Макрона. Тут же от него стали дистанцироваться ведущие министры… Эдуард Филипп, первый премьер-министр во время правления Макрона, просто сказал, что своим решением Макрон убил свою коалицию», – сказал он.

«Политика Макрона зашла в тупик… Ситуация сложная. Расчеты Макрона, которые он ставил, распуская Национальное собрание неожиданно для всех, не оправдались, и президент вышел ослабленным после выборов. А это, конечно, усложняет его правление на ближайшие 3 года, которые остались от второго президентского мандата Макрона», – заключил Федоров.

Накануне во Франции прошел второй тур досрочных парламентских выборов. Первое место с 182 мандатами получила коалиция левых партий «Новый народный фронт». На второй позиции президентская коалиция «Вместе» в 168 местами, на третьем – правая партия «Национальное объединение», у которой 143 депутата.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube