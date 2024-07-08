Это крах «независимости»: Франция будет ориентироваться на США

Парламентские выборы во Франции подтвердили полный крах так называемой идеологии «голлизма» о приоритете национальных интересов, а также показали целенаправленную зависимость от США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его оценке, кто бы ни пришел к власти в любой стране Евросоюза, курс относительно России не изменится.

«Главное, что показывают эти выборы, – очень важную долгосрочную электоральную проблему: крах идеологии «голлизма». Напомню, что во Франции, начиная с времен Шарля Де Голля существовала идеология, которая предполагала сильную Францию, независимую во внешней политике, автономную от НАТО, приоритет для которой – это защита собственных национальных интересов. Заодно это предполагало наличие сильных, самостоятельных вооруженных сил. Но при этом Франция остается как бы частью Запада, не выходит от остального Запада в автономию. Вот эта идеология «голлизма» рухнула, начиная с времен (президента Франции в 2007-12 гг) Николя Саркози, который ввел Францию в Североатлантический альянс, провозгласил США и Великобританию главными партнерами Франции, заключил с Великобританией так называемые Ланкастерские соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве, кстати, без участия ФРГ – традиционного партнера Франции после Второй мировой войны. С этого времени идеология «голлизма» рухнула», – констатировал Фененко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Профессор обратил внимание, что запрос на «голлизм» во Франции остался, но представляющей его партии в стране уже нет. «Эти голоса делятся между теми системными партиями, которые существуют. Отсюда усиление блока Марин Ле Пен, потому часть правых начинают голосовать за более правых, раз у них нет собственной партии. Часть уходит умеренным. Хотя чем умеренные отличаются от атлантических партий?! Мы не видим никакого здесь отличия. Часть уходит к социал-демократам просто из протеста, по принципу «лишь бы не Макрону». Вот это новая система, которая формируется во Франции», – пояснил он.

«Что касается блока Марин Ле Пен, то, честно говоря, я не вижу у него больших перспектив. Он уже традиционно становится вечно вторым или третьим. Это такая партия, которая никогда не приходит к власти и никогда не может одержать победу. Но зато она очень хорошо используется как пугало для французского избирателя: если проголосуете не так, смотрите, придет опасный, ужасный блок Марин Ле Пен, поэтому голосуйте правильно, за кого угодно, только не Ле Пен. Мы, кстати, в России помним, что та же технология у нас была разово использована на президентских выборах 1996 года – кто угодно, лишь бы не коммунисты», – уточнил Фененко.

Говоря о политической ситуации во Франции после выборов, эксперт назвал её «сожительством» – то есть приспособлением политических партий друг к другу, где не будет места изменениям в отношении России. «Ждать нам во внешней политике нечего. В Европе давно уже, особенно, во Франции нет традиционного противостояния во внешней политике атлантистов, которые выступали за приоритет сотрудничества с США, и евро-атлантистов – говорили, что надо не отказываться от сотрудничества с США, оно важно, но при этом выстраивать диалог и с Советским союзом, а потом с Россией. Вот сегодня позиции евро-атлантистов нет… Как бы то ни было, все равно это будет атлантическая политика. И все равно в базовых вопросах Франция, как и другие европейские страны, будет поддерживать Украину, а не переориентироваться на Россию. И дело здесь не в правых и не левых, не в Ле Пен и в ком-то еще, а дело в том, что все страны Евросоюза консенсусно считают итоги распада Советского союза выгодными для себя. Они считают, что Россия наконец-то отброшена на ту линию, о которой мечтал еще Наполеон. Помните, он говорил – я отброшу вас за Двину и за Днепр. Вот они считали, что это достигнута историческая задача – Россия отброшена к границам Московского царства 16-го века. То, что происходит на Украине, они считают попыткой исторического реванша России. Поэтому независимо от того, правые там будут или левые, они будут всегда противодействовать России в ее политике», – подчеркнул профессор.

«Мы сейчас не видим силы, которая бы говорила – снова вывести Францию из НАТО и иметь самостоятельный военный потенциал, пусть даже не из всего НАТО, а из военной организации. Никто не говорит, что Франция должна иметь самостоятельный потенциал и вести автономную от США политику. Та же Марин Ле Пен говорит, что все равно нам надо генерироваться с другими западными странами и никто не говорит о понижении уровня участия Франции, особенно в европейских делах… Не будем надеяться на их внутренние разногласия. Это скорее противоречия в рамках консенсуса. А консенсус для них – это партнерство с США. От этого никто из них не готов на сегодняшний день отойти», – заключил Фененко.

Накануне во Франции прошел второй тур досрочных парламентских выборов. Первое место с 182 мандатами получила коалиция левых партий «Новый народный фронт». На второй позиции президентская коалиция «Вместе» в 168 местами, на третьем – правая партия «Национальное объединение», у которой 143 депутата.

Москва, Мария Соколова

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