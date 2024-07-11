НАТО готовит массированные удары по России

Россия должна быть готова к массированным ударам врага и применять ответные меры по уязвимым для НАТО точкам. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев. По его оценке, американские самолеты F-16 поставляются на Украину не просто в рамках военных учений, а для подготовки к войне с РФ.

«Не надо недооценивать самолеты F-16. Не всё так просто. Понятно, что большое количество самолетов просто негде спрятать – вся территория Украины простреливается, но их в свое время было выпущено огромное количество. Если они будут на Украине, то это одно. Если они будут использоваться из Румынии, то очевидно, что аэродромы на их территории станут законной целью. Это не прямой конфликт с НАТО, мы будем уничтожать украинские самолеты, заточенные против нас, и места их базирования», – пояснил Гурулев (цитата по его телеграм-каналу).

Генерал-лейтенант подчеркнул, что со стороны НАТО готовятся массированные удары и одними защитными действиями здесь не обойтись. «Для НАТО самолеты F-16 у хохлов – возможность проведения учений боевой стрельбы против наших войск. Они хотят посмотреть, как это будет получаться. На будущее. НАТО готовится к войне против нас, их ОПК постепенно разворачивается. Правда, они ошибаются, что мы перешли на темпы военного времени. Да, наша промышленность увеличила объемы производств, но экономика не перешла на военные рельсы», – отметил депутат.

«Мы должны быть готовы к массированным ударам врага. Защита – это хорошо, но надо смотреть и ответные меры. Уязвимость НАТО – в средствах разведки и управления, особенно тех, что в космосе. Возможности для уничтожения их «глаз» у нас есть», – уточнил он.

«НАТО рассчитывает к 2030-му году нарастить свой военный потенциал. Мы это видим, и принимаем такие меры, которые помогут нам отстаивать суверенность в будущем», – заключил Гурулев.

Ранее сегодня, комментируя решения саммита НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО стал серьезной угрозой безопасности России, поэтому в Москве разработают эффективные меры для ответного сдерживания Североатлантического альянса.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube