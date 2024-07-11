Песков заявил об ответных мерах России по сдерживанию НАТО

НАТО стал серьезной угрозой безопасности России, поэтому в Москве разработают эффективные меры для ответного сдерживания альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал принятую на саммите НАТО декларацию, в которой Россия названа главной угрозой странам альянса. В документе призвали все государства мира отказать России в помощи и сотрудничестве во всех сферах. При этом, перспективу вступления Украины в альянс назвали необратимой.

Песков отметил, что военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России. Это и вероятность членства Украины является недопустимой угрозой для безопасности России.

«Альянс преследует одну из главных своих целей – подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это всё потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что военно-политический блок подтвердил свою суть, и призвал «все процессы называть своими именами», в том числе фактическое участие альянса в конфликте на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова о необратимом пути Украины в НАТО оставляют России небольшой выбор. «Мы должны сделать всё, чтобы необратимый путь Украины в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», – считает Медведев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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