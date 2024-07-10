НАТО объявила Россию своей главной угрозой

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявили, что по-прежнему считают Россию главной угрозой и осуждают все страны, что оказывают помощь Москве.

В итоговой декларации, принятой на саммите НАТО, говорится: «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Конфликт на Украине нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность. Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи России и осуждаем всех, кто содействует Москве, тем самым продлевая ее военные действия на Украине».

Отметим, что в том же документе говорится, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой и желает сохранить с ней каналы связи.

«НАТО не стремится к конфронтации, не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск возникновения кризиса и предотвращать эскалацию», – отмечается в декларации НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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