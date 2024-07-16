Скандал вокруг проекта «Оздоровление Волги»: подрядчик очистных сооружений прокомментировал ход госпрограммы

Проверки контролирующих структур на объектах федеральной программы по очищению Волги ведутся регулярно. Об этом сообщили редакции РИА «Новый День» в компании АО «МАЙ ПРОЕКТ», которая попала в центр внимания после громких заявлений замглавы комитета Госдумы по экологии Жанны Рябцевой о масштабных хищениях госбюджета.

Отвечая на запрос РИА «Новый День», в АО «МАЙ ПРОЕКТ» заверили, что все контракты на проектирование заключены в соответствии с процедурой выбора подрядчика, предусмотренной Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.042013 №44-ФЗ.

«Нашей организацией выполнены проекты, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России» по следующим очистным сооружениям, которые в последствии попали в Федеральную программу «Очищение Волги»:

– Реконструкция Сооружений Биологической Очистки городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь;

– Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод нормативам, установленным действующим законодательством;

– Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани (Астрводоканал)

– Реконструкция Нижегородской станции аэрации

– Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г Твери.

Все вышеперечисленные объекты находятся на разных этапах реализации <…> С нашей стороны можем сказать только то, что ГОСК 1 г. Ульяновска находится на этапе пусконаладочных работ, проект реконструкции очистных сооружений г. Йошкар-Олы, запроектированы 3 этапа, реализован 1-й этап (биологическая очистка) с выходом на проектные показатели по биогенным загрязнителям. Очистные Нижнего Новгорода, Твери и Астрахани – окончание СМР первых этапов», – уточнили в АО «МАЙ ПРОЕКТ».

В компании также сообщили, что проверка деятельности АО «МАЙ ПРОЕКТ» в настоящий момент Росприроднадзором не осуществляется. «Строящиеся объекты проверяются регулярно в плановом порядке службами Росприроднадзора, Прокуратурой и ФАУ Росстройконтроль», – отметили в компании, заверив, что деятельность организации ведется «в соответствие нормам и правилам обращения с отходами, охране атмосферного воздуха, поверхностных и сточных вод».

Как сообщал «Новый День», ранее рабочая группа Госдумы в течении месяца проверяла волжские регионы, доложив о шокирующих результатах на заседании профильного комитета: из 121 проверенного объекта в реальности на нужные показатели вышли только 6. Причем, большинство из них сданы в эксплуатацию, но не работают. Самыми проблемными названы 25 объектов в Нижегородской, Самарской, Ивановской, Тверской областях, а также в Чувашии.

Такая фиктивная экология обошлась бюджету в 127 млрд рублей. «Если это не диверсия, если это не беспредел чиновничий, это что?» – заявила тогда Рябцева, подчеркнув, что «время откатов и освоения денег закончилось».

При этом депутат назвала «кривыми» проекты компании АО «МАЙ ПРОЕКТ» по реконструкции и строительству очистных сооружений в Твери, Астрахани и Нижнем Новгороде. В компании выступили с опровержением данных парламентария.

Позже сообщалось о начале новых проверок в регионах Поволжья.

Москва, Елена Володина

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