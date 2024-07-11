«Ждите, мы едем…» Госдума продолжила проверку беспредела с «оздоровлением» Волги

Рабочая группа Госдумы по проверке реализации проекта «Оздоровление Волги» отправилась инспектировать Московскую, Ярославскую и Саратовскую области. Об этом сообщила замглавы комитета нижней палаты парламента по экологии Жанна Рябцева.

«Московская, Ярославская и Саратовская области, ждите, мы едем», – написала депутат в своем телеграм-канале.

Ранее рабочая группа в течении месяца проверяла другие волжские регионы, доложив о шокирующих результатах на заседании профильного комитета неделю назад: из 121 проверенного объекта в реальности на нужные показатели вышли только 6. Причем, большинство из них сданы в эксплуатацию, но не работают. Самыми проблемными названы 25 объектов в Нижегородской, Самарской, Ивановской, Тверской областях, а также в Чувашии.

Такая фиктивная экология обошлась бюджету в 127 млрд рублей. «Если это не диверсия, если это не беспредел чиновничий, это что?» – заявила тогда Рябцева, подчеркнув, что «время откатов и освоения денег закончилось».

При этом депутат назвала «кривыми» проекты компании АО «Май проект» по реконструкции и строительству очистных сооружений в Твери, Астрахани и Нижнем Новгороде. По ее словам, компания была зарегистрирована в украинском Харькове, что наталкивает на вполне определенные выводы в условиях специальной военной операции. В компании это заявление парламентария поспешили опровергнуть.

Как уточнил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», АО «Май проект» зарегистрировано в марте 2004 года в Москве. Его основным видом деятельности является производство машин и оборудования общего назначения. Владельцами компании являются неназванный гражданин России (20%) и ООО «Экополимер» из Белгорода (80%). Конечным бенефициаром «Экополимера» является президент группы «Полипластик» Лев Гориловский. Генеральный директор компании Николай Фуртаев. По итогам 2023 года выручка компании составляет более 4 млрд рублей, чистая прибыль – более 1 млрд рублей.

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Так или иначе, в настоящее время в ряде регионов уже возбуждены уголовные дела. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Росприроднадзору провести проверки в отношении 55 юрлиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге. По его данным, до конца этого года необходимо завершить строительство 33 очистных сооружений на Волге и довести до нормативных показателей 42 ранее введенных объекта. «Учитывая сложившуюся ситуацию в формате инцидента мы рассмотрим абсолютно все очистные сооружения в рамках двух федеральных проектов, подчеркиваю, и строящихся, и уже введенных», – отметил он.

Напомним, федеральный проект «Оздоровление Волги» был запущен в 2018 году по указу президента Владимира Путина для снижения объемов сброса загрязненных сточных вод в реку в три раза к концу 2024 года.

19 апреля на «правительственном часе» в Госдуме с вице-премьером Викторией Абрамченко из отчета Счетной палаты выяснилось, что проект очень отстает от реализации, хотя деньги освоены на 99,85%. После обсуждения проблемы с депутатами от приволжских регионов спикер палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести парламентскую проверку.

Москва, Мария Соколова

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