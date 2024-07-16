Магнитогорская ведьма Элоис начинает превращаться в оккультного гуру

После серии разоблачительных публикаций про «уральскую ведьму» из Магнитогорска, Алёну Элоис, та, кажется, вопреки логике, окончательно уверовала в то, что является «великим гуру» и «мастером парапсихологии».

Стоит напомнить, что Елена Клюева-Шутемова известна в Магнитогорске и его окрестностях не только, как «парапсихолог» и «ведьма», но и как человек, который ранее принимал участие в сомнительных с финансовой и правовой точек зрения, видах деятельности. Есть информация о систематическом непогашении ей кредитов, участии в одной из организаций, которая проповедует доктрину «граждан СССР», то есть отказ от всех российских документов и фактически переход на нелегальное положение. При этом, Элоис после того, как ей не заплатили эти самые «граждане» за вербовку новых адептов, ополчилась на них в своих социальных сетях.

Все эти годы, параллельно с заигрыванием с оккультными темами, Элоис утверждает, что она «многопрофильный эксперт и аналитик».

Что же касается «магической составляющей», то вот о что она пишет на своей странице в социальной сети «Вконтакте» (орфография и пунктуация автора во всех цитатах сохранены):

«ВТОРОЕ В ЧЕМ Я ЛУЧШАЯ

Я Парапсихолог и энерготерапевт в работе с личностью и вопросами проблем человека,через свои наработки и техники я решаю любые вопросы,как видимого,так и невидимого духовного мира(это не черная магия и другой бред )это эффективные техники психологии восстановления самочувствия человека и гармонии его Души и исходя их этого его качества жизни и результатов.Решить можно все,если вы готовы решать и открывать свои новые грани личности и событий!

Живя сегодня нужно знать кто ты и уметь орентироваться в настоящем для своей безопасности и качества жизни!

ВОТ ТАК КРАТКО О МОЕЙ ТАЛАНТЛИВОСТИ И ЭКСПЕРТНОСТИ!»

Здесь можно заподозрить некие психические особенности, а, возможно, и отклонения. Но с сектоведческой точки зрения в прецеденте Елены Клюевой-Шутемовой можно пронаблюдать становление гуруического культа имени себя практически в реальном времени.

Алена Шутемова. Источник: кадр из видео на Youtube-канале

При этом, сейчас Алена Элоис, кажется, пытается привлечь людей на некие «массовые духовные мероприятия». Так, она пишет:

«Крупные мероприятия важны для прокачки и наполнения,но важно знать кто присутвует на этом мероприятии цель этих человеков… Если много духовных и чистых людей,то ты прокачаешь свою Божественность и приблизишь себя к Богу!Окружение его количество и качество имеет значение.Развитие может идти или вверх или вниз.

Выбор делаешь ты!».

Вообще, в потоке сознания, который исторгает на всей странице госпожа Клюева-Шутемова, разобраться довольно сложно. Но некие основные черты всё же вычленяются. Во-первых, несмотря на её заверения о том, что её таланты не имеют ничего общего с магией, как раз оккультная составляющая здесь прослеживается вполне очевидно. Это и упоминание «невидимого духовного мира», и написание слова «Душа» с большой буквы. Такое написание характерно для многих оккультных гуру.

Определенное представление о доктрине, которую сейчас формирует Алена Элоис дают и её комплиментарные упоминания Алены Полынь (Елены Суликовой), главы «Империи сильнейших ведьм», которая сейчас проходит по делу о разжигании ненависти и вражды, а также оскорбления чувств верующих.

Суликова практиковала самый широкий спектр оккультных услуг и обучения им с инициацией в свою «Империю». Есть мнение, что Элоис частично возьмет или уже взяла эти методики на вооружение. Другой составляющей её культа могут стать практики и доктрины широко известного в очень особенных кругах гуру Михаила Агеева. Он специализируется на «экстрасенсорике» и раскрытии «потенциала человека», на медитативных практиках и «видении» неких духовных сущностей.

Вся эта пестрая эклектика вполне может сложиться в единую, хотя и противоречивую доктрину. Но кто там будет разбираться и применять логику и системный анализ, если Элоис будет обещать чудо и результат «здесь и сейчас»?

Печально, что подобные идеи, особенно в части «медиативных практик» могут оказать самое непосредственное и негативное воздействие на физическое и психическое здоровье потенциальных клиентов, или адептов нарождающегося культа. Тем более, госпожа Клюева-Шутемова, судя по тому, что и как она публично пишет, вряд ли производит впечатление психически стабильного человека.

Тем не менее, то, что госпожа Элоис попала в публичную сферу и о ней пишут СМИ, раскрывая некоторые весьма показательные особенности её «профессиональной биографии», уже хорошо. Чем больше людей узнают о том, кто такая Алена Элоис, тем меньше шансов, что они попадут в сферу её интересов и непосредственного влияния. Которое может оказаться крайне вредоносным.

Москва, Екатерина Попова

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