ФАС снова взялась за яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой запрета для торговых сетей взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц первой и второй категории. Соответствующий документ опубликован размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснила пресс-служба ведомства, более 60% куриных яиц реализуется производителями по прямым договорам через торговые сети. Наиболее востребованными являются яйца первой и второй категорий.

«Закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. При этом торговым сетям запрещается взимать вознаграждение за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ. ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий», – уточнили в ФАС.

«Это поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей», – отметили в ведомстве.

Согласно данным официальной статистики, яйца в России в течение 2023 года подорожали более чем в полтора раза, что стало поводом для вмешательства в ситуацию, в том числе, президента РФ. В этом году в некоторых регионах стоимость этой продукции также продолжает повышаться.

Москва, Елена Володина

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