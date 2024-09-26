В России введут новый механизм сдерживания цен на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба разработала новый механизм сдерживания цен на яйца. Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков. Проект уже поддержали в Минэкономразвития и Минсельхозе.

В настоящее время вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. ФАС предлагает внести яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко, пишут «Известия».

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В свою очередь в Минэкономразвития отметили, что проект постановления поступал в министерство и был согласован.

В пояснительной записке к документу служба сообщает, что более 60% куриных яиц производители реализуют через торговые сети. Наиболее востребованной у магазинов является продукция первой и второй категорий. «Согласно сложившейся практике, взимаемое торговыми организациями вознаграждение за приобретение определенного объема товара направляется на реализацию мероприятий, стимулирующих спрос конечного покупателя. Вместе с тем куриные яйца – социально значимый товар, и потребность в них практически неизменна. Кроме того, яйцо куриное само по себе является трафикообразующим товаром в торговых организациях», – пояснили в пресс-службе ФАС.

В службе добавили, что за счет прекращения выплат торговым организациям за продвижение товара у производителей появятся дополнительные средства, которые они могут направить на модернизацию и расширение производства.

Яйца резко подскочили в цене в конце 2023 года. В результате правительство вынуждено было принять целый ряд мер. В том числе обнулить пошлины на импортные яйца, а также начать переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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