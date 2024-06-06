Россия импортировала 400 млн яиц за пять месяцев

За пять месяцев текущего года Россия импортировала 400 млн яиц в рамках беспошлинного ввоза. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Больших проблем с яйцами не вижу, мы ввезли за пять месяцев уже 400 млн штук», – рассказал «Интерфаксу» глава надзорного ведомства в кулуарах ПМЭФ. По его словам, дальнейшие поставки будут зависеть от ситуации на рынке.

При этом Данкверт отметил, что пока нет планов расширять импорт за счет поставок из Ирана.

В конце прошлого года цены на яйца в России резко выросли. Тогда власти обнулили пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Основные поставщики яиц в Россию – Белоруссия, Азербайджан и Турция.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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