Производители яиц пожаловались на высокую наценку торговых сетей

Торговые сети завышают стоимость куриных яиц. Об этом заявили в Российском птицеводческом союзе и предложили ограничить наценку ритейлеров. С соответствующей просьбой ассоциация обратилась в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен, констатирует в письме Росптицесоюз. Производство птицеводческой продукции, в частности, куриных яиц, в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем – до 2,3 млрд штук. А производство мяса птицы увеличилось на 3,4% – до 552,5 тыс. т. При этом наценка торговых сетей продолжается расти: в среднем за семь месяцев 2024 года показатель составил более 20%, а в июле – 25,9%. В ряде случае наценка достигала 30-35%, передает РБК.

В Росптицесоюзе считают, что рост торговой наценки на яйца обусловлен недостаточным объемом долгосрочных контрактов на поставку продукции. Сейчас такие договоры заключены примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. В июле количество долгосрочных контрактов уменьшилось. Если брать 40 крупнейших птицефабрик, которые обеспечивают 90% поставок яиц в сети, сейчас долгосрочные соглашения заключены примерно у 30%, а остальные производители осуществляют поставки на основе краткосрочных тендерных контрактов со сроками поставки на одну-две недели. Стоимость тендерных сделок отличается от долгосрочных контрактов примерно на 15%.

Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости 10% птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо. Речь идет о включенном в цену договора вознаграждении, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества товара.

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» тоже фиксируют высокие наценки торговых сетей на яйца. В июле 2024 года наценка, исходя из данных Росстата, превысила 40%. Ситуация с ценами на яйца будет зависеть в том числе от готовности сетей к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками по ценам, гарантирующим доходность производства – птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что долгосрочные контракты эффективны лишь в случае их исполнения. Во время кризиса поставщики сокращали поставки по действующим долгосрочным договорам до 30% от объема заказов торговых сетей, недопоставленные объемы приходилось докупать на тендерах. Свои обязательства по переходу на долгосрочные контракты сети добросовестно выполняют.

Вопрос о переходе торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные договоры, которые предполагают график объемов поставок и сроки, а также цены, правительство поручило рассмотреть ФАС. Служба еженедельно анализирует цены крупнейших производителей яиц при поставках в торговые сети. По данным ФАС, в 2024 году они стабильны. Несмотря на это служба подготовила и направила в правительство дополнительные предложения по стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца – к ним, в том числе относится вопрос перехода на долгосрочные договорные отношения между торговыми сетями и поставщиками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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