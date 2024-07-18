МОК допустил до Олимпиады в Париже 15 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут принять участие в летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Россияне допущены к соревнованиям пяти видах спорта. Это теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина. В гребле на байдарках и каноэ возможно участие Захара Петрова, Алексея Коровашкова, Олеси Ромасенко. В велоспорте допущены Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. На соревнованиях по плаванию получил шанс выступить выступит Евгений Сомов, а в прыжках на батуте – Анжела Бладцева.

Ранее 21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск, среди них российские борцы и дзюдоисты.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

Согласно результатам опроса на сайте РИА «Новый День», подавляющее большинство респондентов высказали мнение, что участие российских спортсменов Олимпиаде в нынешних условиях будет предательством. Только 13,18% респондентов полагают, что участие в этих Играх, где для россиян введено множество политических ограничений, необходимо для защиты чести страны.

Лозанна, Елена Володина

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