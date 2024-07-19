Есть хороший повод: Байдена готовят к «красивому» выходу из президентских выборов

В ближайшее время на президентских выборах в США будет представлен новый кандидат от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, почти наверняка это будет мало известный политик.

«Информация о том, что Байден сдал положительный тест на коронавирус, очень похожа на то, чтобы он мог спокойно красиво уйти, что медики посоветовали по состоянию здоровья снять его кандидатуру. Это очень похоже. Думаю, что две недели, которые прошли после дебатов, после покушения на [экс-президента США Дональда] Трампа очень сильно поменяли политический расклад в Америке. А Байден при всех его возрастных проблемах вс` равно человек очень опытный, грамотный, он прекрасно понимает, что шансов победить в данный момент у Трампа у него практически нет», – пояснил Джабаров сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Как полагает сенатор, слухи о том, что Байден уже принял решение снять свою кандидатуру с выборов, вбрасываются не случайно – «часть демократов уже готова пройти этот путь, а часть – пока колеблется». «Может быть он (Байден) и согласился бы остаться и пройти процесс переизбрания, попытаться, но он понимает, что боссы Демократической партии, все, кто ее спонсируют, на это не пойдут. Потому что спонсировать провал, который, по сути, запланирован, они не захотят. Значит, речь должна встать о преемнике. Но [вице-президент США] Камала Харрис не подходит ни по каким параметрам. Думаю, что любой преемник, которого могут рассматривать демократы, будь то Мишель Обама или другие крупные представители Демпартии, они не пойдут на это. На фоне дико растущей популярности Трампа им будет очень тяжело не только сохранить рейтинг, который был сейчас у Байдена, но даже приблизиться к нему, не говоря о том, чтобы догнать по рейтингу Трампа. Это значит – намеренно человек должен погубить свою политическую карьеру. После таких выборов, такого позора он вряд ли сможет в дальнейшем выставлять себя в качестве кандидата в президенты. Самоубийц там особо нет в клане демократов», – считает Джабаров.

«Скорее всего, либо они оставят Байдена – поиграет, потом свалят на его личные качества, либо попытаются посадить какую-то знаковую фигуру в Демократической партии на место кандидата. В ближайшие неделю-две, думаю, все узнаем», – уточнил сенатор.

При этом Джабаров допустил, что против Трампа выдвинут молодого кандидата, способного побороться за президентский пост через четыре года. «Это может быть неизвестный политик. Скажем, выбрал [Джей Ди] Вэнса в качестве вице-президента Трамп. Молодой, энергичный, рассчитывает на будущий политический рост. Демократы тоже могут подобрать кандидата из молодых, показать, что они тоже будут омолаживать свою команду. Но одно дело, когда проигрывает такой кандидат, как Мишель Обама – для нее это будут политические похороны, а другое дело – если проиграет кандидат мало кому известный. Но тогда через четыре года, когда Трамп будет уходить, если у Трампа будут провалы и он растеряет свою популярность, ну вот кто с ним будет бороться сейчас от демократов, может как раз стать популярным», – уточнил он.

«Это тонкая игра. Они там, конечно, всё взвешивают. У демократов и республиканцев есть специальные мозговые центры, которые все это продумывают. Они просто так деньги на ветер не бросают, они будут внимательно продумывать каждый шаг», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube