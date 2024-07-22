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«Открою тайну…» Лидер Сербии оценил перспективы выборов президента США

Фото: pixabay.com

Результаты предстоящих в ноябре выборов президента США будут непредсказуемыми – несмотря на то, что Дональд Трамп является фаворитом, действующая вице-президент Камала Харрис в итоге может победить. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Открою тайну: думаю, что в штабе демократов было принято решение присоединить к кампании Мишель Обаму. Это значит, что кандидатом будет Камала Харрис, но лицом кампании станет Мишель Обама. У Камалы нет таких эмоций и харизмы, а у Мишель Обамы они есть. Это часть заключённой сделки, я говорю вам, потому что знаю», – пояснил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Вы увидите её роль, и это сделает выборы чрезвычайно интересными. Харрис – женщина, живая, энергичная. От неё ждут особенного вклада вместе с ролью миссис Обамы, что посодействует колоссальному росту популярности [демократов] среди афроамериканского населения, стабилизации популярности среди латиноамериканского населения», – отметил сербский лидер, заявив, что только Мишель Обама может потягаться по популярности с Трампом.

Белград, Елена Володина

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Метки / США

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