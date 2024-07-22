Главное – Байден «сошёл с дистанции…» Камала Харрис имеет все шансы стать президентом США

Вице-президент США Камала Харрис может стать кандидатом от американской Демократической партии на выборах в ноябре и имеет все шансы победить на выборах главы США. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев, комментируя отказ от участия в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена. По оценке эксперта, сегодня нет повода говорить о разногласиях у демократов на фоне достижения компромисса при обсуждении кандидата в вице-президенты.

«Демократы прекрасно понимают, что у них осталось не так много времени, поэтому лучше любой кандидат до 60 лет, вокруг которого можно сплотиться, чем внутрипартийные дискуссии, споры, раздоры, всякие дрязги и так далее. Думаю, что вице-президент Камала Харрис и есть тот самый кандидат, и несмотря на то, что ее личная популярность невысока, зато она отвечает всем требованиям. Во-первых, она женщина и это здорово! Против пожилого Трампа идет не старая женщина. И потом, она же была первой женщиной темнокожей и первой азиаткой, которая добилась таких высот. У нее папа из Ямайки, мама – из Индии, а Америка – страна мультикультурная и для традиционных избирателей-демократов это может быть привлекательно. Женщина, «цветная» – это, безусловно, прорыв. Можно, конечно, вспомнить, что Хилари Клинтон проиграла, но у неё были грехи, которые тянули её вниз», – пояснил Калачев.

Политолог обратил внимание, что для американских демократов важно «не только кресло президента, но и Конгресс, и Сенат». «Думаю, что здравый смысл возобладает. Самое главное, чего они добились, – Байден сошёл с дистанции. Что так будет, я говорил еще в апреле-мае. Респект самому Байдену, что он на это решился, но самое главное, нужно понимать, что решился он на это по той простой причине, что не мог подвести не только самого себя и свою семью, он не мог подвести всю Демократическую партию. В Америке все-таки личное мнение политика хотя имеет большую роль, но не меньшую роль имеет коллективное мнение – партийного аппарата, спонсоров, конгрессменов и сенаторов», – уточнил он.

«Понятно, что есть клановость, есть интересы семьи Клинтон, есть интересы семьи Обамы и так далее. Но Мишель Обама сама отказалась от участия в выборах. Сейчас эти надуманные разногласия, которые будут выносить в наших СМИ в заголовки, разбиваются об то, что еще вчера писали те же самые СМИ, то есть – Мишель Обама категорически не хотела участвовать в выборах президента. И это была не позиция – уговорите меня. На самом деле она говорила, что не хочет. Хотя она безусловно самый популярный человек. А обсуждать, что думает одна или другая семья… от этих рассуждений уж проще сразу перейти к вопросу, когда, наконец, Америка рухнет или Йеллоустонский вулкан взорвется и все затопит, или когда прилетят рептилоиды и захватят Вашингтон?» – отметил политолог.

Как полагает Калачев, основой для консенсуса при любых партийных разногласиях демократов может стать фигура вице-президента у Харрис. «Здесь надо искать объединяющую фигуру. Но Камала Харрис безусловно имеет все шансы победить на этих выборах. Думаю, что с ней кампания приобретет новые краски. Совершенно очевидно, что те, кто за прогресс, имея ввиду гендерное равенство, равенство всех независимо от цвета кожи и так далее, они получают прекрасного кандидата», – подчеркнул он.

«Рейтинг Байдена и рейтинг (экс-президента США Дональда) Трампа были сопоставимы. В конце концов есть предпочтения партийные. То есть можно сказать, что демократы и республиканцы идут ноздря к ноздре. Все зависит от самой Харрис – я иду на один срок, на два или если я выиграю, то попытаюсь задержаться, буду представлять все интересы в партии или отдельно взятое крыло. Если она станет коллективным кандидатом, то я бы сказал очень просто: нет универсальных людей, но есть универсальные команды», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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