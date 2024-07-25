Спортивный суд отказался пересмотреть дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

Как сообщал «Новый День», в конце января 2024 года CAS дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Согласно решению арбитража, спортсменка должна лишиться всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе олимпийского золота за командные выступления по итогам Игр в Пекине.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. Результат этой проверки был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир.

Москва, Елена Володина

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