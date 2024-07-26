Цинизм колонизаторов: Европа заберет себе доходы от замороженных активов РФ

Страны Западной Европы сохранили свою колониальную суть и цинично продолжают за счет ворованных средств создавать свое богатство. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя решение Еврокомиссии выделить Украине 1,5 млрд евро из доходов реинвестированных замороженных активов России. По его оценке, на Украину эти деньги точно не попадут.

«Эти заявления лишь в очередной раз подчеркивают, что Европа, особенно западная, как была колониальной, так и осталась. Они привыкли обворовывать свои колонии и за счет ворованных средств создавать свое богатство. Потому что вот так отнять чужое и воспользоваться могут только державы колониальные. Кстати, [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель представляет одну из колониальных держав прошлого – Испанию», – подчеркнул Джабаров.

При этом сенатор выказал уверенность, что доходы от российских активов на Украину не попадут. «Эти деньги заберут сами европейские страны, которые поставляют сейчас оружие Киеву. И в оплату этих поставок они заберут эти деньги», – полагает он.

«Якобы помощь (киевскому режиму), а на самом деле, это ворованные у России деньги, за которое они дают оружие. Вот весь цинизм позиции европейцев», – заключил Джабаров.

Ранее сегодня Еврокомиссия выделила на закупки оружия для Украины первый транш в 1,5 млрд евро из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. В сопроводительном документе поясняется, что эти деньги уйдут в фонды ЕК на компенсации странам ЕС за поставки оружия киевскому режиму.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube