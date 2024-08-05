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Понедельник, 5 августа 2024, 18:10 мск

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В ЕС ополчились на Венгрию: евродепутаты поставили вопрос об исключении страны из Шенгена

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Порядка 70 депутатов Европарламента поддержали инициативу исключить Венгрию из Шенгенской зоны из-за смягчения Будапештом визовых ограничений для россиян и белорусов, что якобы может представлять собой «лазейку» для русских шпионов и потенциально поставить под угрозу общее европейское пространство, пишут западные СМИ.

В ЕС считают проблемой решение Венгрии включить граждан России и Белоруссии в программу так называемой национальной карты, которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. В европарламенте заявили, что снятие визовых ограничений Будапештом может создать возможность проникновения в ЕС «российских шпионов».

«Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах, если это необходимо», – говорится в письме, которое накануне подписали 70 депутатов.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Брюссель примет меры, если визовая схема Венгрии будет признана «рисковой».

Проблемы для Венгрии в ЕС начались после мирных инициатив премьер-министра Виктора Орбана. Через несколько дней после его поездок и переговоров, в том числе, в Москве и Пекине Украина приостановила экспорт российской нефти в страну. В ЕС это решение Киева поддержали. В Будапеште в ответ заявили, что собираются блокировать выплаты компенсаций европейским странам за поставки оружия для Украины.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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