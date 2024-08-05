Военные силы Североатлантического альянса сталкиваются с проблемой мобильности войск из-за административных проблем и нехватки инфраструктуры. Об этом заявил французский генерал Бертран Тужуз в интервью американским журналистам. По словам военачальника, в ЕС нужно повысить мобильность войск в Европе, но сделать это будет непросто.

Тужуз обратил внимание, что Франция испытала трудности при переброске войск в Румынию после начала российской военной операции на Украине, и это было связано как раз со сложностями административных процедур, нехваткой инфраструктуры и транспортных средств.

Французский генерал считает, что железнодорожный транспорт является наиболее практичным для перевозки танков, и к этому виду транспорта нужен бесплатный доступ.

Примечательно, что отставной американский генерал Бен Ходжес также указывает на необходимость повышения мобильности войск с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. С тех пор, по его словам, которые приводит «Прайм», «наметились улучшения, однако в основном они выражаются в признании наличия проблемы».

Париж, Елена Володина

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