Операция несложная: Илон Маск занимается пиаром с вживлением чипов в мозг человека

Резонансная новость о вживлении в мозг очередного человека электронного чипа, о чем сообщил накануне американский бизнесмен Илан Макс, является в большей степени пиаром, поскольку сама операция не вялятся сложной. Об этом заявил руководитель отдела нейрокомпьютерных технологий Инжинирингового центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Бобров.

«Конкретная новость ближе, скорее, к PR, поскольку с точки зрения нейрохирургии операция по вживлению имплантируемых электродов или чипов не относится к классу сложных. Основное назначение этих чипов – создание интерфейса между человеком и машиной за счет распознавания регистрируемой нейронной активности», – пояснил ученый, слова которого приводит пресс-служба университета.

«Концепция подобных интерфейсов, как и термин «интерфейс «мозг – компьютер», появилась в конце 60-х годов прошлого века. Основное применение этих систем – помощь парализованным людям, для которых такой канал связи с внешним миром может стать основным, а в некоторых случаях и единственным. Другое применение, которое, однако, на сегодняшний день не является показанием к вживлению устройств для инвазивной регистрации активности мозга, – исследование этой активности в рамках изучения работы мозга», – отметил Бобров.

По его словам, в США уже несколько компаний получили официальное разрешение на эксперименты с вживлением чипов для передачи сигнала или питания с устройствами, находящимися вне головы. «Возможно, эти системы смогут найти более широкое применение с точки зрения помощи людям с серьезными двигательными нарушениями, поскольку текущие решения, которые можно было бы использовать вне лаборатории, не позволяют обеспечить богатый репертуар действий и подходят только для полностью парализованных пациентов», – уточнил ученый.

Москва, Елена Володина

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